كائنات «تزحف» على سطح المريخ !

المصدر: دبي ـ البيان

تستعد ناسا لإرسال مركبة فضائية إلى المريخ بحثاً عن حياة محتملة، ولكنّ أستاذاً بارزاً من جامعة «أوهايو» الأمريكية يعتقد أنه توجد بالفعل أدلة على «زحف» كائنات على سطح الكوكب الأحمر.

وحسب موقع روسيا اليوم، فقد قضى الدكتور إيميريتوس ويليام روموسر، سنوات عديدة في دراسة صور ناسا لعالم المريخ، ويزعم أن هناك العديد من الأمثلة على أنواع تشبه الحشرات. ويقول إن الصور تسلط الضوء على الهياكل الخارجية والملحقات المشتركة لهذه «الكائنات الحية»، والتي تعد أدلة كافية لتحديدها على أنها تشبه الحشرات.

وقال روموسر، المتخصص في علم الحشرات العام الطبي: «كانت ولا تزال هناك حياة على المريخ»، مشيراً إلى أن الصور تظهر كلاً من الكائنات المتحجرة والأحفورية.

واستخدم الباحث قاعدة البيانات من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL)، للصور الخام والفسيفساء البانورامية، التي جُمعت على مدى سنوات عديدة من بعثات مختلفة إلى الكوكب الأحمر- معظمها جاء من مهمة «روفر كوريوسيتي».