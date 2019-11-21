منزل ولادة هتلر مركز شرطة

المصدر: دبي - البيان

قررت النمسا تحويل المنزل الذي وُلد فيه الزعيم النازي أدولف هتلر إلى مركز للشرطة، بعد سنوات من السجال القانوني مع الأسرة التي كانت تملك المنزل منذ نحو قرن.

وأعلنت وزارة الداخلية أن المنزل في بلدة «براوناو»، سيتم تحويله إلى مركز للشرطة، بهدف منع تحويله إلى مزار للنازيين الجدد.

وكانت السلطات النمساوية، بحسب موقع «سكاي نيوز»، قد وضعت المنزل المصبوغ باللون الأصفر، تحت سيطرة الحكومة في عام 2016. وانتهت المشاحنات القانونية هذا العام فقط، عندما أصدرت أعلى محكمة في البلاد قراراً بشأن التعويض الذي ستحصل عليه عائلة بومر.