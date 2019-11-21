القنادس تتصدى لفيضانات بريطانيا

المصدر: دبي - البيان

ستعاد قوارض من فصيلة القندس إلى منطقتين بريطانيتين، تعولان على المزايا الاستثنائية لهذه الحيوانات في بناء السدود، بغية مواجهة الفيضانات.

وحسب موقع سكاي نيوز، فقد أعلنت جمعية «ناشونال ترست» المكلفة حماية الإرث التاريخي والطبيعي لبريطانيا، عن مشروع لإطلاق قنادس «أوراسية» في منطقتين بجنوب إنجلترا العام المقبل.

وأشار بن إيردلي مسؤول المشروع في أحد الموقعين إلى أن «السدود التي تبنيها القنادس تتيح حبس المياه خلال فترات الجفاف»، كما «تحسّن جودة المياه من خلال حبس الرواسب النهرية»، وفق ما نقلت «فرانس برس».

وقد فقدت هذه القوارض من الأنهار البريطانية منذ مطلع القرن السادس عشر بعدما كانت محببة لدى الصيادين، طمعاً بفروها ولحمها، وغددها التي تصدر إفرازات زيتية معطرة، تستخدم في إنتاج المنكهات الغذائية.