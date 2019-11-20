أثاث يتكيف مع أمزجة المراهقين

المصدر: دبي - فاتن صبح

في محاولة لخلق ملاذ آمن فريد من نوعه للمراهقين ابتكرت المصممة كافيدرا ميبيلي ما يعرف بتصميم «السلم» في انعكاس لرؤية ميبيلي لمجموعة من المفروشات المعيارية التي تناسب غرف المراهقين، تتسم بالتنوع وبالوظائف المختلفة، بما يسمح لهم التمتع بمساحة كافية لأنفسهم.

واستلهمت كافيدرا من السلم الخشبي العادي 24 تصميماً من خشب الزان الصلب بما في ذلك العارضات التي صنعتها من ألواح خشب البتولا على نحو يشبه الدرج الحقيقي للسلالم. ويمكن عبر استعمال تلك العناصر القيام بتجميع وحدات الأثاث كالأسرّة المريحة ومكاتب العمل، والخزائن. ويستخدم الجزء السفلي من السرير مثلاً للتخزين.