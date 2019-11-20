تحذير طبي من «فراش الريش»

المصدر: دبي - البيان

قال خبراء في الصحة إن الفُرُش المصنوعة من الريش قد تصيب النائم بالتهابات خطرة في الرئة، والسبب في ذلك هو أن النائم يستنشق عدداً كبيراً من جزيئات الغبار التي تستوطن تلك الفرش.

وتؤدي هذه العادة إلى حساسية مفرطة في الرئة، وترافقها أعراض مزعجة من قبيل التعرق ليلاً، والسعال الجاف، إلى جانب صعوبة في التنفس.

وبحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، إن الأشخاص الذين ينامون على مثل هذه الفرش معرّضون لأن تتضرر رئاتهم بضرر لا يمكن التخلص منه، حتى إن خضعت لعلاج طبي.

وأورد تقرير منشور في مجلة «BMJ» أن الأطباء يسألون المرضى في الغالب عمّا إذا كانوا يربّون حيوانات داخل البيت، لكنهم قد لا ينتبهون إلى مسألة الريش الموجود في الوسادة أو الغطاء.