رضيع يثير شكوك والديه بلون شعره الأحمر

المصدر: إعداد - سيد صالح

يعاني الزوجان البريطانيان الشابان، كريستيان هنمان، وإيلا جايل، شكوكاً قاتلة بشأن صحة نسب طفلهما الرضيع لوكا، ذي الــ 7 أشهر من عمره، لهما.

ووفقاً لما نشرته أمس صحيفة «ميرور» البريطانية، ترجع الشكوك إلى ملامح لوكا التي تبدو غريبة تماماً عن ملامحهما، خاصة لون شعره الأحمر وبشرته الشقراء.

ولم يكن الزوجان فقط هما من لاحظا الاختلاف في ملامح لوكا عن ملامحهما، بل أن أقاربهما والمحيطين بهما أيضاً انتبهو للأمر.

وتقول إيلا: «يمكنك تمييز خصلات شعر لوكا بلونها الأحمر من على بعد ميل، بينما أنا شعري أسود، وشعر كريستيان بني».

وأضافت بقولها: «حينما يرانا الناس مع لوكا يحدقون فينا باستغراب لشدة التناقض بين ملامحنا وملامحه. ويتساءل الأقارب في سخرية ما إذا كان جرى استبدال لوكا بطفلهما الحقيقي، إلا أن هذا مستبعد لأن ولادتي جرت بالمنزل».

وتقول إيلا أن السبب في هذا التناقض ربما يرجع إلى كونها متعددة الأصول، حيث أن أصولها جامايكية، إيطالية وايرلندية، كما أن لها قريبتان حمراوان الشعر.