780 ألف يورو لاستعادة كتاب نادر

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يعود كتاب صغير ألفته الروائية الإنجليزية، تشارلوت برونتي، وهي في الـ 14 من عمرها، إلى موطنه داخل منزل برونتي القديم في هاورث غرب يوركشاير، وذلك بعد شرائه في مزاد علني في باريس، أخيراً، من قبل جمعية «برونتي».

ووفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية، اشترت جمعية «برونتي» التي تدير متحف «بارسونج» في منزل العائلة، هذا الكتاب المصغر بمبلغ 600 ألف يورو بعد حملة تبرعات من الناس. وقد بلغ السعر الإجمالي مع قسط الشاري 780 ألف يورو.

الكتاب هو واحد من أصل ستة «كتب صغيرة» ألفتها تشارلوت عام 1830، وقد بقي منها خمسة كتب في التداول، ويضم متحف «بارسونج» الكتب الأربعة الأخرى. وهي المعروفة بروايتها الكلاسيكية «جين إير»، وتم تأليف العمل عن دمى عساكر تعود لتشارلوت التي كانت الكبرى بين أخواتها الثلاث، وهو يوثق عالماً خيالياً.

وقد وصفت رئيسة جمعية «برونتي» دايم جودي دنش، أعمال برونتي: «طالما ذهلت بتلك الكتب الصغيرة التي ألفتها برونتي عندما كانت طفلة، تلك المخطوطات مثل مدخل سحري إلى عوالم خيالية كانت تسكنها، وقد لمحت إلى طموحها وأخواتها في أن يصبحن مؤلفات مشهورات».

ويصف الكتاب في جزء منه قاتلاً وصل إلى الجنون بعد أن سكنته أرواح ضحاياه، كما يصف كيف سبب «حريق هائل» في رأسه في احتراق ستائر سريره. يقول نقاد الأدب في المتحف إن هذا الجزء يشكل مقدمة لمشهد مشهور في رواية «جين إير» التي نشرتها تشارلوت بعد 17 عاماً.

الكتاب بقياس 35*61 ملمتراً، ويتألف من 20 صفحة. كان قد ظهر عام 2011 في مزاد بدور «ساوثبي»، لكن جمعية برونتي لم تتمكن من الحصول عليه، وخسرته لشركة «أريستوفيل» التي اتهمت بواحدة من أكبر عمليات الاحتيال في سوق الفنون، وأغلقت أبوابها عام 2014.