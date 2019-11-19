أول «سيلفي» لسيلين ديون

المصدر: دبي - البيان - سيد صالح

التقطت أسطورة الغناء الكندية، سيلين ديون، أول «سيلفي» في حياتها عندما حلت الأسبوع الماضي ضيفة على البرنامج الجماهيري «ذا تونايت شو» الذي يقدمه الممثل الكوميدي والمذيع الأمريكي جيمي فالون.

وبحسب ما نشرته، أمس، شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، التقطت النجمة (51 عاماً) الصورة بالهاتف النقال الخاص بمضيفها فالون، بينما هي جالسة بجانبه أثناء بث البرنامج على الهواء.

وظهرت ديون في البرنامج ضمن جولتها الترويجية التي أطلقتها منذ سبتمبر الماضي للدعاية لألبومها الجديد «كاريج»، أو «شجاعة»، حيث تزور في هذه الجولة 122 موقعاً.