نمر سومطري يقتل مزارعاً

المصدر: دبي - البيان

هاجم نمر سومطري مزارعاً إندونيسياً وتسبب في مقتله، فيما أصاب سائحاً محلياً بجروح خطرة، حسب مسؤولين محليين أمس.

ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» أن الهجوم القاتل وقع في مزرعة بُن بجزيرة سومطرة، حيث قاوم الرجل (57 عاماً) النمر، قبل أن يقتله هذا الأخير، على ما أوضح مدير وكالة الحفظ في جنوب سومطرة، جينمان حسيبوان. وأتى الحادث غداة مهاجة النمر نفسه مجموعة من السياح الإندونيسيين الذين كانوا يخيمون في مزرعة شاي في منطقة جبل ديمبو جنوبي سومطرة.

ونُقل أحد هؤلاء السياح للمستشفى بعدما أصيب بجروح في الظهر، إثر اقتحام النمر خيمته، وفق المصدر نفسه. ولا يزال الحيوان طليقاً في منطقة حرجية محمية، وهو من بين 15 نمراً مهدداً جداً لا تزال جنوبي سومطرة.