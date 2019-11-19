تعثر على «دبلة» في قفاز

المصدر: دبي - سيد صالح

ذهبت سيدة بريطانية إلى أحد فروع متجر شهير في نيوكاسل، لابتياع زوج من القفازات الجلدية. ولم تجرب «ليندا ماكلارين» داخل الفرع سوى القفاز الأيمن فقط، وحينما عادت إلى منزلها، فوجئت بوجود دبلة خطبة داخل القفاز الأيسر!

وتقول ماكلارين لصحيفة «كرونيكل لايف» البريطانية: «شعرت بالتعاطف مع الشخص الذي فقد الدبلة، واتصلت بإدارة الفرع، علهم تلقوا بلاغاً من عميل فقد دبلة، إلا أنهم أجابوا بالنفي».

وأضافت: «من السهل تصور ما حدث، شخص ما كان يجرب القفاز، فسقطت دبلته بداخله من دون أن يشعر». وتأمل ماكلارين أن تساعدها إدارة الفرع أو الصحيفة في العثور على صاحب الدبلة.