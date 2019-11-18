تزوّجا بعد 60 عاماً على خطبتهما

المصدر: دبي - فاتن صبح

رفضُ الأهل حطّم مخططات زواجهما، فأضاع طوم سوزانز وجوديث كوبن بعضهما ستين عاماً، التقيا بعدها فانتصر الحب، وعقدا قرانهما في عمر الـ87، بعد أن تمكّن طوم أخيراً من وضع خاتم الزواج بإصبع حبيبته، وقد احتفظ به 60 عاماً داخل علبة بلاستيكية صغيرة على شكل قلب داخل خزانته.

وكان طوم وجوديث قد أعلنا خطبتهما عام 1959 بعد عامين من اللقاء في كلية لتدريب الأساتذة في بريسباين بأستراليا، إلا أن الحياة وقفت في طريق حبهما.

وظن طوم أن الأمور ستسير على خير ما يرام حين تقدّم لخطبة جوديث، برغم فرق السنوات السبع بينهما، لكن الأهل اعترضوا ولم يوافقوا على الأمر، فأعادت جوديث الخاتم بحزن، وأكملت المسيرة عائدة إلى نيوزيلندا، وبدأت حياة جديدة. ولم تكن تعلم حينذاك أن طوم سيحتفظ بالخاتم ستة عقود، بالرغم من زواجه بمعلمة زميلة وتربيته أربعة أولاد.

التقى الاثنان عام 2009 في إحدى المناسبات التعليمية، وظنت جوديث أنهما لا يزالان صديقين جيدين، لكنها أصيبت بالصدمة حين عاد وتقدّم لها خلال زيارتها أستراليا هذا العام. وتزوّج الحبيبان الشهر الفائت بحضور العائلة والأصدقاء.