مصرفي يسطو على عميله

المصدر: دبي - سيد صالح

تعرض عميل بنكي من سكان مدينة «بالتيمور»، أكبر مدن ولاية «مريلاند» الأمريكية، لحادث سطو مريع في منزله على يد صراف شاب يعمل في البنك الذي يودع فيه أمواله.

وبحسب ما نشرته صحيفة «ذا بالتيمور صن» المحلية أمس، وقع الحادث الأسبوع الماضي، حينما كان العميل (78 عاماً) يجلس في منزله مع ربيبته (57 عاماً)، حينما فوجئ بالصراف، نيثان نيوويل، الذي يعرفه جيداً بحكم تعامله مع البنك، يقتحم بيته ويهاجمه متسبباً في كسر ساقه، كما هاجم ربيبته أيضاً وأحدث بها إصابات.

وتبين فيما بعد من التحقيقات بعد اعتقال نيوويل، (19 عاماً)، أنه هاجم منزل العميل بغرض السرقة، بعد أن لاحظ أنه سحب مبلغاً كبيراً من حسابه لدى البنك خلال الفترة الأخيرة. اللافت أن نيوويل غادر المنزل دون أن يسرق شيئاً، إذا أنه ارتبك عندما فوجئ بوجود العميل وربيبته.