دببة معروضة للتبني!

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت حديقة حيوانات شهيرة في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا قبل سنوات، أنها تتبرع بنحو 30 دباً للراغبين في تبنيها، وإلا «فستضطر إلى قتلها».

وحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، وذكر المالك أوليغ زوبكوف أن حديقته لم تعد قادرة على تحمل تكاليف رعاية الدببة، لذلك قررت التبرع بـ30 منها للتبني.

وتحتوي الحديقة التي توجد في غرب سيمفيروبول، على نحو 2500 حيوان آخر، من بينها أسود ونمور، وستباع أيضاً إذا لم تتحسن الأوضاع.

وتابع، في مقطع فيديو على قناته في يوتيوب: «إذا لم تكن هناك حدائق للحيوانات قادرة على تحمل رعاية الدببة، فلن يكون أمامنا خيار آخر سوى القتل البطيء أو إطلاق النار عليها».