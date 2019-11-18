حديث الروح

السَّيْفُ أَصْدَقُ إِنْبَـاءً مِـنَ الكُتُبِ

في حَـدِّهِ الحَـدُّ بَيْـنَ الجِـد واللَّعِـبِ

بيضُ الصَّفَائِحِ لاَ سُودُ الصَّحَائِفِ في

مُتُونِهـنَّ جـلاءُ الـشَّـك والـريَـبِ

والعِلْـمُ فـي شُهُبِ الأَرْمَاحِ لاَمِعَةً

بَيْنَ الخَمِيسَيْـنِ لا في السَّبْعَـةِ الشُّهُـب

أَيْنَ الروايَـةُ بَلْ أَيْنَ النُّجُـومُ وَمَا

صَاغُوه مِنْ زُخْرُفٍ فيها ومـنْ كَـذِبِ

تَخَرُّصَـاً وأَحَادِيثـاً مُلَفَّقَةً

لَيْسَتْ بِـنَـبْـعٍ إِذَا عُـدَّتْ ولا غَــرَبِ

عَجَائِبـاً زَعَـمُـوا الأَيَّامَ مُجْفِلَةً

عَنْهُنَّ في صَفَـرِ الأَصْفَـار أَوْ رَجَـبِ

أبوتمام

شاعر عباسي (803-845م)