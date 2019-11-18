«الجدة الأنيقة» تجتاح «تويتر» بأزيائها

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

لا شيء أجمل من رؤية كبار السن وهم يعيشون أسعد أوقاتهم في هذه الحياة، حتى لو كانت بسيطة. ففي حين يمارس بعضهم الرياضة، ويجوب آخرون العالم سفراً، اختارت جدة فخورة وواثقة بذوقها في اختيار الأزياء، بعيداً عن أي رأي، ابتداع أسلوب موضة عفوي، مستوحى من الزهور في حديقة منزلها.

وبحسب مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، نشرت مستخدمة على موقع «تويتر»، أربع صور لجدتها وهي تختال بردائها بجانب أزهارها الملونة. وكتبت الشابة تحت اسم مستعار: «جدتي تُطابق ملابسها وتنسقها مع زهور حديقتها»، لتحصد التغريدة نحو 170 ألف إعجاب، و30 ألف تعليق. واستلهم آخرون نشر صور أجدادهم الجميلين في حدائقهم.