عباءة إخفاء للمباني والبشر

المصدر: دبي - نهى حوّا

طور علماء إحدى الشركات في كندا درعاً غير مرئية تجعل الأشياء من خلفها «تختفي» عن الأنظار، عن طريق انحناء موجات الضوء. وذكرت صحيفة «ذا صن» أن المادة تحجب الأشياء التي تقع وراءها، كما ظلال تلك الأشياء، مع إبقاء الخلفية العامة وراء الشاشة مرئية.

تأمل شركة هايبرستيلث للتكنولوجيا الأحيائية، أن تعمل تلك التكنولوجيا التي طورتها كـ«عباءة إخفاء» تحجب أي شيء بما في ذلك المباني والبشر، مع تطبيقات عملية للمادة في الميدان خلال عام.

ونشرت الشركة عدداً من الصور والفيديوهات للمادة الجديدة، توضح كيفية إخفاء خوذة تزلج، واختفاء رجل.