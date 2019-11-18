خلايا «تي» سر المعمَّرين

المصدر: دبي - نهى حوّا

أفاد علماء في اليابان بعد تحليلهم الحمض النووي الريبي أحادي الخلية لمعمرين تتجاوز أعمارهم 110 أعوام، أن أولئك على عكس غيرهم، لديهم فائض من نوع الخلية المناعية التي تسمى خلايا «تي» القاتلة من نوع «سي دي إيه».

وقد وجد العلماء من مركز «ريكن» للعلوم الطبية التكاملية وكلية جامعة كيو للطب في اليابان أن أولئك المعمرين النادرين للغاية، محصنون نسبياً ضد الأمراض مثل الالتهابات والسرطان خلال حياتهم.

ووصل معدل تلك الخلايا التي بإمكانها قتل خلايا أخرى، لدى هؤلاء نسبة 80% من كل «خلايا تي» بالمقارنة مع نسبة 10 إلى 20% لدى غيرهم.