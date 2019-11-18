غزال بثلاثة قرون!

المصدر: دبي - البيان

أظهرت صورة نشرها مسؤول أمريكي سابق، غزالاً بثلاثة قرون، في ولاية ميشيغان، وهو أمر نادر الحدوث.

وبحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، أمس، رُصد الغزال الذي ينتمي لفصيلة «الأيل أبيض الذيل» في شبه جزيرة ميشيغان العليا.

وقال ممثل الولاية السابق، ستيف ليندبرغ على صفحته بموقع «فيسبوك»: «قبل 5 أيام من بدء موسم صيد الغزلان، رُصد الحيوان الغريب بقرونه الثلاثة وتفرعاتها الحادة».

ونشر ليندبرغ صورة الأيل مع قرنين معتادين وقرن إضافي وسط جبهته، وأضاف أنه لا يذكر أنه رأى في الماضي غزالاً بثلاثة قرون.

ونشر صوراً للغزال من أجل «دحض الشائعات»، مؤكداً أن الصور حقيقية وليست «فوتوشوب».