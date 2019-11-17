عشاق الدومينو.. لماذا يبنون هياكل معقدة ليدمروها بثوان!؟

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يقوم أحد عشاق تأثير الدومينو ببناء هياكل معقدة من ألوف الألواح الخشبية الصغيرة التي تدعى "الكابلا"، قبل أن يدمرها بعد ذلك في بضع ثوان.

ويبتدع المطور الفرنسي بنجامين كروزيه البالغ من العمر 30 عاماً هياكله الخشبية المذهلة، على شكل ساحات وسلالم حلزونية وانشاءات اسطوانية الشكل، ثم ينقر على لوح واحد لإنتاج تأثير الدومينو الأسر، حيث تنهار الألواح وتتهاوى تباعاً في غضون ثوان.

تنقل صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن كروزيه قوله إن أطول فترة استغرقها بناء هيكل من هياكله بلغت أربعة أيام.

وفي مقاطع فيديو نشرها عن أعماله، يظهر المطور وهو يضغط بقدمه على دواسة مصنوعة من ألواح خشبية، فتقع الكتل في تتابع سريع من اليسار إلى اليمين فيما يتهاوى المدرج الذي شيده على الأرض. وكان على كروزيه في إحدى اللحظات ان يركل جزءا من الهيكل للحفاظ على استمرار التدفق.

بدأ كروزيه بصنع تلك الهياكل ذات تأثير الدومنيو مع أخيه بعد حصوله على الواح "الكابلا" التي ابتكرها الهولندي توم فان دير بروغن، كهدية خلال عيد الميلاد، ويؤكد: "لم يكن لدينا ما يكفي لأننا أردنا دائما بناء أشياء أكبر حجماً، بالتالي كنا نطلب كل عيد ميلاد ما بين 200 الى ألف لوح إضافي".

يشير إلى وجود الكثير من الاشياء التي لا يزال يريد تجربتها، مثل الجسور الكبيرة ذات الطراز الروماني، وبناء كولوسيوم (مدرج روماني كبير) مع أربعة أعمدة، حيث يزمع "تدمير عامودين متقابلين ورؤية الكولوسيوم ينهار فيما يخسر توازنه".