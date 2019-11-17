رسالة لأم: أخضعي ابنك لحمية

المصدر: دبي - سيد صالح

فوجئت سيدة من ولاية «تكساس» الأمريكية، برسالة وقحة داخل صندوق الغداء الخاص بابنها، عند عودته من مدرسته الابتدائية. وبحسب ما دونته فرانسيسكا إيسدون، أمس، على صفحتها الشخصية عبر «فيسبوك»: كنت قد تركت رسالة في صندوق الغداء الخاص بابني كي تقرأها معلمته، جاء فيها: «أرجو أن تخبري كايلر أن والدته تحبه كثيراً وتهتم به»، لأفاجأ عند عودة كايلر برد من المشرفة على نفس الرسالة، جاء فيه: «لا، ولكن فقط أخضعي ابنك لحمية، واغربي عن وجهه». وتوجهت إيسدون إلى إدارة المدرسة التي وعدتها بتحري الأمر ومعاقبة المشرفة.