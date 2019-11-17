فوجئت سيدة من ولاية «تكساس» الأمريكية، برسالة وقحة داخل صندوق الغداء الخاص بابنها، عند عودته من مدرسته الابتدائية. وبحسب ما دونته فرانسيسكا إيسدون، أمس، على صفحتها الشخصية عبر «فيسبوك»: كنت قد تركت رسالة في صندوق الغداء الخاص بابني كي تقرأها معلمته، جاء فيها: «أرجو أن تخبري كايلر أن والدته تحبه كثيراً وتهتم به»، لأفاجأ عند عودة كايلر برد من المشرفة على نفس الرسالة، جاء فيه: «لا، ولكن فقط أخضعي ابنك لحمية، واغربي عن وجهه». وتوجهت إيسدون إلى إدارة المدرسة التي وعدتها بتحري الأمر ومعاقبة المشرفة.
رسالة لأم: أخضعي ابنك لحمية
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