«رائحة جوارب» تعيد طائرة لمصنعها

المصدر: دبي - البيان

تعتزم شركة طيران في كاليدونيا الجديدة، إعادة طائرة «إيرباص» جديدة من طراز «إيه 330 نيو» إلى مصنع المجموعة في مدينة تولوز الفرنسية، بسبب روائح غريبة داخل المقصورة، تشبه رائحة «الجوارب المبللة». ودخلت هذه الطائرة، حسب موقع «سكاي نيوز عربية»، الخدمة في 4 أكتوبر الماضي.

وقال المدير العام للشركة، ديدييه تابيرو، إن «رائحة جوارب مبللة أثارت انزعاج أفراد الطاقم، مرات عدة، خلال مرحلتي الإقلاع والهبوط». وأشار إلى أن فحوصاً علمية، سمحت بربط هذه الرائحة بتسرب للزيت.

وتوقفت هذه الطائرة من طراز «إيرباص ايه 330 نيو»، عن التحليق منذ أسبوعين، وستعاد إلى المصنع، بعد فشل فنيين متخصصين في الصيانة، أرسلهم المصنّع في حل إيجاد حل دائم لهذه المشكلة.