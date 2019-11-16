بالفيديو: رونالدو يحاول سرقة هاتف محمول!

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه مهاجم اليوفي الإيطالي كريستيانو رونالدو وهو يحاول مازحاً "سرقة" الهاتف المحمول لإحدى معجباته أثناء مروره بجانب سيارتها. وذلك خلال تجوله مع زملائه قرب حديقة الفندق الذي يعسكر فيه فريق البرتغال.

ويظهر الفيديو الذي نشره موقع "بلانيت دوبيرتيفو" النجم البرتغالي خارجا للنزهة مع زملائه من الفندق الذي يقيم فيه، وانتبه الدون لمعجبة تصوره خفية من داخل سيارتها، فأراد أن يمازحها فركض مسرعاً ومد يده محاولاً أخذ الهاتف منها.

ويذكر أن رونالدو كان قد سجل ثلاثية "هاتريك" في مباراة البرتغال ضد ليتوانيا، يوم أمس، ليفوز البرتغال بنتيجة 6-0 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".