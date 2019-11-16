1.2 مليون يورو سعر «بورتريه» موزارت

المصدر: دبي - البيان

يعرض متحف «كريستيز» البريطاني، صورة «بورتريه» نادرة للملحن الكلاسيكي النمساوي فولفغانغ أماديوس موزارت في 27 نوفمبر الجاري في باريس، بسعر يتراوح بين 800 ألف و1.2 مليون يورو (881.600 و1.32 مليون دولار).

وتعد اللوحة حسب موقع «يورونيوز»، واحدة من أربع لوحات رسمت خلال حياة الملحن ولا تزال جزءاً من مجموعة خاصة، وقد رسمها الإيطالي جيامبيتينو سينارولي.

وقالت أستريد سينتر دولتيرمونت، رئيسة قسم الفنون القديمة في «كريسيتز» في باريس: «إن اللوحة رسمت في 1770 عندما كان موزارت بعمر 13 عاماً». وبحسب سينتنر دي أوولتريمونت فإن هذه اللوحة رسمت بناءً على طلب بيترو لوغياتي الذي رأى في موزارت موسيقياً مذهلاً.