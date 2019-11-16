المصدر: دبي - اليازية البدواوي

«حتى الفئران لا تريد أكل برغر ماكدونالدز»، تلك هي الجملة التي ذيلها موقع «إن دي تي في » الهندي لخبر طال «أقدم شطيرة برغر في العالم » اشتراها أستراليان قبل نحو ربع قرن، وتحديداً عام 1995 ، ليحتفظا بها لسنوات، وتكمن المفاجأة في أنها لم تتحلل، بل تقلص حجمها قليلاً فقط. وفقاً للصديقين اللذين يطلقان مسمى «الرفيق » على الشطيرة التي رافقتهما طوال تلك المدة، يدعي كل من كيسي دين ) 39 عاماً( وإدواردز نتس ) 38 عاماً( أنهما قد طلبا وجبة «كوارتر باوندر » بالجبن من أحد متاجر ماكدونالدز في أديلايد أيام مراهقتهما، واحتفظا بها منذ ذلك الحين.



وقال دين لوكالة «فرانس برس »، إنه وعلى الرغم من أن البرغر قد تقلص قلياً من حجمه الأصلي، إلا أن شكله لا يزال سليماً ولا توجد علامات ولا رائحة عفن، موضحاً: «حتى بذور السمسم لا تزال موجودة، حيث سقط عدد قليل منها وحسب».



يقول الرجلان، إن علاقتهما بالشطيرة ستكمل 25 عاماً قريباً، وهو ما يعد علامة فارقة، نظراً لأن العديد من الزيجات لا تصل لهذه المدة.



وأطلق على الشطيرة اسم «البرغر الكبير »، وقد تم إنشاء ملف تعريف خاص بها على وسائط اجتماعية وألفا أغنية عنها.