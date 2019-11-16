مقهى سحري تعليمي للأولاد

المصدر: دبي - فاتن صبح

يعد مقهى «لولي لابوتان» أول مطعم عائلي تعليمي في الصين على حدّ وصف مختبر «ووتوبيا لاب» انطلقت في مشروع تصميم مقهى للأولاد في مدينة داليان الصينية، من رسم لعالم سحري خيالي ليضمّ على أرض الواقع مجموعة مساحات للتعلم واللعب مزدانة بتفاصيل ديكور متلوّنة على امتداد 580 متراً مربعاً.

وعبّر يو تينغ، المهندس الرئيسي للاستوديو عن مشروعه بالقول: «كانت ابنتي ذات يوم ترسم عالماً سحرياً من وحي أحلامها، وقد رغبت بالفعل لأن أحوّله لحقيقة واسمح للأولاد الآخرين بالانضمام إليه».

ويغطي واجهة المقهى من الجهة الخارجية صفائح ألومنيوم دائرية الشكل مثقوبة، بعضها متراكب فيما يشكل «تموّجات» أو يحيط بمختلف مداخل المقهى. أما الردهة الأمامية فعبارة عن غرفة دائرية الشكل، حيث المقاعد المنتشرة محاطة بما يصفه المصممون بـ«غابة الأضواء» المكونة من نحو 1000 أنبوب من الأكريليك متدلٍ على شكل حلقةٍ دائرية تنشر الضوء على نحو يحاكي تأثير أشعة الشمس المتسربة عبر طبقات الأوراق الكثيفة في الغابة.