حبشان عدوانية تغزو «نيوجيرسي»

المصدر: دبي - سيد صالح

يعاني سكان منطقة «هوليداي سيتي» بولاية «نيوجيرسي» الأمريكية أوقاتاً عصيبة هذه الأيام جراء مداهمة سرب كبير من الحبشان العدوانية للمنطقة. وبحسب تقرير نشرته أمس صحيفة «نيوز 12 نيوجيرسي» المحلية في الولاية، يقدر عدد السرب بنحو 60 حبشاً، وباتوا يمثلون مصدر إزعاج شديد للسكان.

وقالت سيدة من سكان المنطقة: «الحبشان تسيطر على الموقف. يبدو الأمر أشبه بغزو أو اجتياح». وتشكو السيدة من اعتقاد بعض السكان أن المسألة طريفة أو مضحكة، إلا أن الأمر جاد.

وأضافت: «عندما أجد نفسي لا أستطيع مغادرة منزلي واستقلال سيارتي خوفاً من أن تعقرك الحبشان، فهذه مشكلة».

ووردت تقارير من بعض سكان المنطقة عن قيام الحبشان بكسر نوافذ المنازل، وأيضاً تسلق الأسطح. الطريف فعلاً أن الصحيفة وصفت غزو الحبشان للمنطقة بأنه ثأر لذبحها بمناسبة «عيد الشكر» الذي يحل في الخميس الرابع من نوفمبر سنوياً ويحتفل به الأمريكيون بذبح الحبشان والتهامها.