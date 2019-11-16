5 أغذية لمرضى الغدة الدرقية

المصدر: دبي - البيان

يفيد خبراء بحسب ما نشره موقع «إن دي تي في» الهندي أن أحد أفضل طرق علاج مشكلات مرضى الغدة الدرقية، تتمثل ببث تعديلات صغيرة في النظام الغذائي، لذلك فإن تناول أنواع معينة من الأطعمة يمكن أن يكون أمراً مفيداً، مثل الجوز البرازيلي وله دور فعّال في عمل الغدة الدرقية.

وكذلك الأفوكادو الغني بالمغذيات النباتية، والخضروات الورقية التي تساعد في تقليل التهابات الجسم، أما الأسماك مثل السلمون أو التونة أو السردين فهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مما يجعلها خياراً ممتازاً للوجبات الرئيسية، وأخيراً البيض وهو مصدر غني باليود والسيلينيوم وهما العنصران المغذيان للغدة الدرقية.