نفوق أقدم وحيد قرن أبيض

المصدر: دبي - البيان

نفقت، أول من أمس، أقدم أنثى وحيد قرن أبيض تعيش في الأسر، وتدعى «سانا»، عن 55 عاماً، وفق ما أعلنت حديقة الحيوانات الفرنسية، حيث عاشت سنواتها الـ26 الأخيرة.

وولدت «سانا»، حسب موقع «سكاي نيوز عربية»، عام 1964 في حديقة حيوانات «أومفولوزي» بجنوب إفريقيا، وبعد 7 سنوات نقلت إلى أوروبا، لتتنقل بين عدة حدائق حيوانات في ألمانيا قبل أن تصل في العام 1993 إلى «بلانيت سوفاج»، وهي حديقة في غرب فرنسا، قرب مدينة نانت.

ويبلغ متوسط العمر المتوقع لوحيد القرن الأبيض في البرية نحو 50 عاماً.

وقالت حديقة الحيوانات، في بيان، إن «سانا» كانت تحتاج إلى عناية خاصة في السنوات الأخيرة من حياتها، مضيفة أن نفوقها «أثر كثيراً» في القائمين على رعايتها.