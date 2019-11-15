الجينات وراء حب الخضراوات

المصدر: دبي - البيان

إذا كنت ترفض تناول خضراوات معينة، فإن السبب قد يكون لأنك من فئة «فائقي التذوق»، حسبما تفيد دراسة أمريكية حديثة، أي شخص لديه استعداد وراثي لتذوق الطعام بشكل مختلف، لكن أن تكون ضمن تلك الفئة، لا يجعل مذاق كل شيء أفضل، بل العكس هو الصحيح، وفقاً للدراسة التي تم تقديمها إلى الاجتماع السنوي لجمعية القلب الأمريكية، ذلك أن الذين يحملون هذا «الجين» أكثر عرضة لتناول خضراوات أقل بفارق 2.6 مرتين، عن غيرهم.

وتنقل قناة «سي. إن. إن.» التلفزيونية عن معدي الدراسة في جامعة كنتاكي، قولهم إن ما يميز أولئك الأشخاص هي حساسيتهم الزائدة للطعم المر، وهي سمة مميزة في الخضراوات الداكنة وذات الأوراق، مثل القرنبيط والبروكلي والكرنب الخ.

وفي السياق نفسه، تؤكد الخبيرة في دراسة مذاق الطعام والأفضليات والاستهلاك في الجامعة، فاليري دافي، أن حاملي الميل الوراثي يحصلون على نكهة كبريتية أكثر عند تناول الكرنب، مشيرة إلى أن الخضراوات ذات الطعم المر لا يحبها الناس، ولأن الناس ميالون عموماً للتعميم، فإنهم سرعان ما يكرهون جميع الخضراوات.