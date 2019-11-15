من مدرس إلى متذوق طعام

المصدر: دبي - سيد صالح

ترك مدرس الرياضيات الأسترالي الشاب، زاك جريسي، 21 عاماً، وظيفته من أجل الالتحاق بوظيفة متذوق لشطائر الخبز بالثوم، التي تقدمها إحدى سلاسل مطاعم البيتزا العالمية الشهيرة كمقبلات.

وبحسب ما نشرته، أمس، صحيفة «هيرالد صن» الأسترالية، بدأ جريسي بالفعل وظيفته الجديدة في أحد فروع السلسلة العالمية في مدينة «بريسبين» التي يعيش بها، حيث سيعمل بجانب طاهي البيتزا الأسترالي الشهير، مايكل تريسي، كونه مساعداً له، وسيتقاضى 30 دولاراً أسترالياً «20,5 دولاراً أمريكياً» في الساعة.

وفاز جريسي بالوظيفة بعد عملية بحث جابت أستراليا بأكملها وتصفيات بين ما يزيد على 7500 متقدم، إلا أن جريسي فاز بفضل الأفكار المبتكرة لطهي الخبز بالثوم التي طرحها أثناء الاختبارات.