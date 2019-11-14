يفقد مكافآت الطيران .. بسبب وزن قطه

المصدر: وكالات

سحبت شركة آيروفلوت الجوية الروسية من أحد الركاب كل أميال مكافآت السفر التي جمعها متهمة إياه بخداعها حول وزن قطه الثقيل جداً للسفر في مقصورة الركاب من خلال استبداله بحيوان آخر عند نقطة التسجيل.

وروى ميخائيل غالين الأسبوع الماضي عبر فيسبوك كيف أن هره فيكتور اعتبر ثقيلاً جداً ليسافر في مقصورة الركاب خلال توقف في موسكو في إطار رحلة من لاتفيا إلى فلاديفوستوك (أقصى الشرق الروسي).

وأوضح الرجل الشاب «عند الوزن تبين أن وزن الحيوان يزيد على عشرة كيلوغرامات وهو غير مسموح به في مقصورة الركاب» حيث الوزن الأقصى المعتمد لدى شركة «آيروفلوت» هو ثمانية كيلوغرامات.

ورفض ميخائيل غالين أن يضع الهر في مقصورة الشحن فأرجأ سفره من موسكو وراح يبحث عن «هر يشبهه لكنه أخف وزنا».

وفي اليوم التالي عاد إلى المطار مع «قط شبيه بهره وأصحابه». وتمكن من تسجيل نفسه في درجة الأعمال بفضل استبدال القطين. إلا أن ما قام به غالين لم يرق لشركة «آيروفلوت» التي اثبتت بواسطة كاميرات المراقبة أن الهر «فيكتور» استبدل خلال عملية التسجيل «بحيوان مماثل وزنه سبعة كيلوغرامات».

وقالت إنها «قررت إلغاء برنامج المكافآت الخاص بهذا الراكب مع كل الأميال التي جمعها».