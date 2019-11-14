أفضل 4 قواعد لخسارة الوزن

المصدر: دبي - فاتن صبح

تؤكد أخصائية علم الأعصاب سوزان بيرس ثومبسون أننا لسنا ملامين على فشل مساعي اتباع الحميات لخسارة الوزن التي تؤدي بنا إلى الغوص أكثر في تناول الحلويات والأطعمة التي قررنا الابتعاد عنها.

وتعزو السبب إلى عقولنا التي تعتبر أنها لم تلتحق بتطور الحياة بما يكفي لمساعدتنا على التعامل مع الأطعمة الحديثة الغنية بالسكر والطحين.

لكنها تقدم لنا في الوقت عينه مجموعة من القواعد التي تساعد على خسارة الوزن عند الالتزام بها، أولها وقف تناول السكر على قاعدة أن إلغاء السكر من المعادلة يشفي العقل والجسم على السواء. ثانياً التوقف عن تناول الطحين الذي تصفه بالغاوي المخادع. ثالثاً الالتزام بتناول ثلاث وجبات في اليوم.