«هايابوسا» في طريقه إلى الأرض

المصدر: طوكيو - د ب أ

ذكرت وكالة الفضاء اليابانية أن مسبارها متجه في طريقه إلى كوكب الأرض بعد مغادرة الكويكب «ريوجو»، طبقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن. إتش. كيه» أمس.

وكان المسبار «هايابوسا 2» أُطلق في عام 2014 ووصل إلى الكويكب الذي يبعد نحو 300 مليون كيلومتر من كوكب الأرض في يونيو من العام الماضي.

وقد نجح المسبار في إنجاز مهمة غير مسبوقة بالهبوط مرتين. وكان الهدف هو جمع عينات صخور. وقالت الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء «جاكسا» إنها أكدت مغادرة المسبار للكويكب، بعد اشتعال المحركات عند الساعة العاشرة وخمس دقائق صباح أمس بتوقيت اليابان.