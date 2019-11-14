عودة نجوم مسلسل «فرندز» بعد 25 عاماً

المصدر: دبي - نهى حوّا

يجري نجوم المسلسل التلفزيوني الشهير «فرندز» مباحثات لإعادة جمع الأصدقاء الستة، في عمل خاص، بعد 25 عاماً على أول ظهور للمسلسل على شبكة راديو وتلفزيون «إن بي سي».

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن موقع مجلة «هوليوود ريبورتر»، أن المباحثات الجارية من شأنها أن تجمع جميع الممثلين الستة البارزين، جنيفر إنستون وكورتني كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر وماثيو بيري ومات لوبلان، مع كاتبي ومنتجي المسلسل، ديفيد كراين ومارتا كوفمان.

وتؤكد المصادر عدم وجود اتفاق في الوقت الحالي، لكن واقع أن كل أعضاء طاقم التمثيل ومبدعي المسلسل على استعداد للالتقاء مجدداً، هو خطوة كبيرة في التقدم بالمشروع إلى الأمام. وتأتي تلك الأخبار بعد أسابيع من مشاركة الممثلة جنيفر انستون، صورة تجمعها مع أصدقائها أبطال المسلسل، في أول صورة رسمية على موقع «انستغرام».

كما بعد أشهر قليلة على تأمين خدمة البث التدفقي «أتش بي أو ماكس» اتفاقاً للحصول على حقوق مسلسل «فرندز» الأصلي.

وتزعم المصادر أن رئيس خدمة تلفزيون «وارنر ميديا»، بوب غرين بلات، كان «الدافع» وراء لم شمل أبطال «فرندز».

وكان مسلسل «فرندز» الذي استمر 10 مواسم على «إن بي سي» خلال الفترة 1994 إلى 2004، يُبث على «نتفليكس» بالكامل منذ يناير 2015. لكن خدمة «وارنر ميديا» للبث التدفقي «إتش بي أو ماكس» حصلت على حقوق المسلسل في يوليو، متفوقة على «نتفلكيس»، حيث من المتوقع أن يغادر المسلسل «نتفليكس» في نهاية 2019 لإطلاقه على «إتش بي أو ماكس» في مايو 2020.