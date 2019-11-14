لائحة بأسوأ أسماء مواليد 2019

المصدر: دبي - فاتن صبح

أصدر موقع «بارنتس.كوم» الإلكتروني المعني بالأبوة، لائحة بالأسماء الأسوأ التي حملها الأطفال هذا العام، وأعربوا عن الآراء التي جعلتهم يعتقدون أن خيارات الآباء لم تكن موفقة.

حين يتعلق الأمر باختيار أسماء المواليد، فإن البعض قد يحبه فوراً أو يكرهه فوراً كذلك. وشرح الموقع الأسباب وراء اختياره أبشع عشرة أسماء فتيات وفتية.

ومن ضمن لائحة أسماء البنات كلاً من: شاي، ماتيل، سينسيير، شاردونيه، خاليسي، ستارليت، بلايكيلي، آني، فيغاس، وبانسي. أما أسوأ عشرة أسماء صبيان، فهي :كينغميسيا، يوغو، كاب، آكسيس، مانسون، بينشيز، كزيافييه، كليتوس، داينجير، وستايليز.