«نتفليكس» تُغضب بولندا

المصدر: دبي - فاتن صبح

اعترضت بولندا على سلسلة وثائقية بثتها خدمة «نتفليكس» أخيراً، بعنوان «الشيطان جارنا»، متهمة الخدمة بعدم «توخي الدقة» و«تحريف التاريخ».

وأفاد رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويسكي إلى أن الخارطة التي عرضتها السلسلة تظهر مواقع معسكرات الإبادة داخل الحدود البولندية الحديثة، في سوء تفسير واضح يشير بأصابع الاتهام لبولندا التي كانت في الواقع محتلةً خلال الحرب العالمية الثانية من قبل الألمان.

ولفت موراويسكي في رسالةٍ إلى «نتفليكس» إلى ضرورة «تكريم الذكرى والمحافظة على الحقيقة المتعلقة بالحرب العالمية الثانية». وقد أرفق للغاية خارطة لأوروبا تعود لأواخر عام 1942.