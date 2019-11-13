قرش يهدي صياداً سمكة عملاقة!

المصدر: دبي - سيد صالح

نجح الصياد الأمريكي مارك لولر (49 عاماً)، في حسم معركة شاقة مع سمكة تونة عملاقة من نوع «البلوفين الشمالي» لصالحه، بفضل تدخل غير متوقع لصالحه من جانب سمكة قرش!

وبحسب شركة «ثاندربيرد فيشينغ كو» الأمريكية لصيد الأسماك عبر حسابها على «فيسبوك»، كان لولر الذي يعمل لدى الشركة، في مهمة صيد في ساحل «نيوبورت بيتش» جنوبي ولاية كاليفورنيا، حين رأى سمكة التونة العملاقة (142 كيلوغراماً)، فخاض معها معركة حامية استمرت 30 دقيقة، إلى أن جاءه مدد غير متوقع من قرش عض ذيل سمكة التونة، ما أجبرها على إخراج رأسها على سطح الماء ليتعامل معها لولر برمحه.