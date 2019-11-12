مخطوطة نادرة لـ «القانون في الطب» لابن سينا بالأيرلندية

المصدر: دبي - فاتن صبح

عثر أخيراً على مخطوطة، تعود للقرن الخامس عشر، تبين أنها ترجمة أيرلندية لكتاب «القانون في الطب» للعالم والطبيب ابن سينا، وقد استعمل في ربط كتاب آخر، بعد قطع المخطوطة وثنيها، وخياطتها في ظهر كتاب جيب آخر حول الإدارة المحلية، تمت طباعته في لندن في ثلاثينيات القرن السادس عشر.

وتعود ملكية الكتاب حاوي المخطوطة لعائلة من كورنوال منذ ذلك الوقت، حيث قرر الأبناء إشباع فضولهم العام الماضي، وعرض المخطوطة على أستاذ اللغة الأيرلندية الحديثة بكلية كورك الجامعية البروفسور بارياغ أو ماكين، الذي أكد أهمية الاكتشاف، قائلاً: «تلك واحدة من اللحظات التي تجعل الحياة تستحق أن تعاش».

وحدد البروفسور أوبيبن نيك دونشادا من مؤسسة دبلن للدراسات المتقدمة، والخبير بالطب الأيرلندي للعصور الوسطى نوعية النص الوارد في المخطوطة على أنه جزء من كتاب «القانون في الطب» لابن سينا، في ترجمة غير معروفة.

ترجمة

وقال أو ماكين في السياق: «رغم وجود ذكر مرجعي لابن سينا متفرق عبر النصوص الطبية الأيرلندية، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي نعرف فيها بوجود ترجمة لكتاب القانون في الطب إلى اللغة الأيرلندية.

ولا بد أن تلك القطعة قد جاءت من مخطوطة ضخمة بالفعل.

وإن استخدام ورق البرشمان المقصوص من المخطوطات القديمة كوسيلة لربط الكتب الأخرى ليس تقليداً غير اعتيادي في أوروبا، إلا أن تلك هي المرة الأولى التي تتم الإضاءة على مثال واضح على هذا النحو في الإطار الغالي».

ويعد كتاب القانون في الطب موسوعة طبية ظلت النص الطبي المعياري المعتمد في العالم الإسلامي وعبر أوروبا لأكثر من 6 قرون من الزمن، وتضم القصاصة التي عثر عليها الفصول الأولى من المخطوطة.