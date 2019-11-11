يابانيون يبتكرون مشروباً غازياً من البصل!

المصدر: البيان الإلكتروني

محبو البصل في اليابان على موعد قريب مع الابتكار الأخير الذي ابتكره العلماء، وهو إنتاج مشروب غازي بطعم البصل يشبه الليمونادا. وكان اليابانيون قد تمكنوا في 2016 من إنتاج بصل خال من المواد المسببة للدموع، وكان ذلك مثار دهشة للكثيرين حول العالم.

وبرغم أن البصل لا يبدو من الخضراوات المثالية ليكون مشروبا غازيا، لما يتمتع به من رائحة نفاذة ومذاق لاذع، فإن اليابانيون تمكنوا بالفعل من إنتاج عصير غازي بطعم البصل، له مذاق حلو بشكل غير عادي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" ينتظر ملايين اليابانيين توفر مشروب البصل الغازي في الأسواق من أجل تذوقه، بعد أن طرحته الشركة المصنعة على نطاق محدود لمعرفة مدى تقبل الناس له.

ويتكون مشروب البصل الغازي من البصل والماء والليمون والعسل، ويمكن شربه كما هو، أو إضافته إلى مشروبات غازية أخرى من أجل إعداد كوكتيل منعش.

وقال عدد قليل ممن أتيحت لهم فرصة تناول عصير البصل إن المشروب تنبعث منه رائحة البصل تماما، لكن طعمه يشبه التفاح إلى حد كبير، خاصة أن مذاقه حلوا.

ويتوفر مشروب البصل حاليا للطلب عبر الإنترنت. ويقول القائمون على إنتاج مشروب البصل الغازي، إن ردود فعل المستهلكين تجاهه حتى الآن إيجابية. ويأملون أن يلقى المنتج الجديد رواجا خارج اليابان، ويؤكدون أن هدفهم ليس الدخول في منافسة مع مشروبات غازية أخرى موجودة في السوق، بل يعتبرون ذاك طريق مبتكرة للتعريف بالبصل بشكل أكبر.

تجدر الإشارة إلى أن علماء يابانيون تمكنوا في عام 2016 من إنتاج بصل خال من المواد المسببة للدموع، وذلك بعد 14 عاما من الدراسة والتخطيط والتطوير.

وكان البصل الجديد، الذي يتوفر الآن في الأسواق اليابانية، ذو طعم أكثر حلاوة من البصل العادي، وفق ما ذكر موقع "أوديتي سنترال".