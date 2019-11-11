العثور على بقايا وحش بحري من العصر الجوراسي في حقل ذرة ببولندا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

عثر علماء الحفريات مؤخراً على فكّي وأسنان بليوصور مخيف، وقد وجدوا متحجرات في حقل ذرة في قرية كرزيزانوفيتش البولندية إضافة إلى عدد من عظام التماسيح والسلاحف المعمّرة والبليزوصورات طويلة العنق، وفقاً لما كشفت الدراسة.

يعتبر البليوصور أضخم الحيوانات المفترسة للعصر الجوراسي، وأحد الزواحف البحرية التي عاشت قبل حوالي 150 مليون عام. وقد وجد الباحثون متحجرات البليوصور في قلة من الدول الأوروبية، إلا أنها المرة الأولى التي تظهر فيها بقايا هذا الحيوان في بولندا، وفق ما أكّد دانييل تايبوروفسكي، المشرف على البحث وعالم الحفريات من الأكاديمية البولندية للعلوم في متحف الأرض بوارسو.

وقد كشفت كتلة من الأحجار الجيرية في الموقع عن أسنان مخروطية الشكل وبقايا من الفكين السفلي والعلوي حدد العلماء أنها لحيوان البليوصور وتعود لما بين 145 و163 مليون سنة. وبلغ أكبر سنٍّ عثر عليه حوالي 68 ملمترا من التاج إلى الحافة، فيما بلغ طول آخر يعتقد أنه يعود أيضاً للبيلوصور حوالي 57 ملليمتراً، وفق ما ذكرت الدراسة، التي نشرت مؤخراً عبر موقع مجلة دورية جمعية علماء الجيولوجيا.