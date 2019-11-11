مشروب غازي من البصل!

المصدر: دبي - البيان

تمكن اليابانيون في عام 2016 من إنتاج بصل خالٍ من المواد المسببة للدموع، وكان ذلك مثار دهشة، لكن الجديد هذه المرة حسب موقع «سكاي نيوز عربية» هو إنتاج مشروب غازي بطعم البصل، يشبه الليمونادا. وعلى الرغم من أن البصل لا يبدو من الخضراوات المثالية ليكون مشروباً غازياً، لما يتمتع به من رائحة نفاثة ومذاق لاذع، فإن اليابانيين تمكنوا بالفعل من إنتاج عصير غازي بطعم البصل، له مذاق حلو بشكل غير عادي.

وينتظر ملايين اليابانيين توافر مشروب البصل الغازي في الأسواق من أجل تذوقه، بعد أن طرحته الشركة المصنعة على نطاق محدود لمعرفة مدى تقبل الناس له. ويتكون مشروب البصل الغازي من البصل والماء والليمون والعسل، ويمكن شربه كما هو، أو إضافته إلى مشروبات غازية أخرى من أجل إعداد كوكتيل منعش.