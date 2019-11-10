الثنائي الأكبر سناً في العالم

المصدر: دبي - نهى حوا

المعمران الأمريكيان من تكساس بالولايات المتحدة، جون وتشارلوت هندرسون، هما رسمياً الثنائي الأكبر سناً، وفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، بمجموع عمر الثنائي 211 عاماً.

لقب الزوجان، جون 106 أعوام، وتشارلوت 105 أعوام، بالثنائي الأكبر سناً، قبل شهر من احتفالهما بعيد زواجهما الثمانين المقرر في 15 ديسمبر.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل»، التقى الثنائي في عام 1934، وكان جون حارساً في فريق كرة القدم في جامعة تكساس، وتشارلوت تدرس في الجامعة لتصبح معلمة، تزوجا بعد 5 سنوات وحدث ذلك في فترة الكساد العظيم عام 1939.

تفيد أوساط الجامعة أن جون هندرسون هو أقدم لاعب كرة في الجامعة لا يزال حياً. يحافظ على ممارسة التمارين الرياضية يومياً، ويشاهد مباراة واحدة على الأقل كل عام، في تقليد حافظ عليه على مدى 84 عاماً.