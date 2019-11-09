الذكاء الاصطناعي يحاكي صوت فنان راحل

المصدر: دبي - البيان

أعد مسرح «تاغانكا» بموسكو مشروعاً باستخدام تكنولوجيات «فيرا فويس» الواعدة للذكاء الاصطناعي، التي تمكن المشاهدين من التواصل مع الذكاء الاصطناعي، الذي يحاكي صوت المغني الشعبي والفنان المسرحي والسينمائي الراحل المشهور، فلاديمير فيسوتسكي.

وقالت مديرة المسرح، إرينا أبيكسيموفا، في حديث أدلت به لوكالة «تاس» الروسية إن إدارة المسرح تفتح قاعة خاصة يمكن أن يدخلها أي إنسان يرغب في التواصل مع الفنان المشهور وأضافت أن المشروع سيدشن يوم 25 يوليو المقبل الذي يصادف ذكرى مرور 40 عاماً على وفاة الفنان. وقد كشف الأربعاء الماضي لأول مرة عن مشروع محاكاة صوت الفنان بحضور خبراء شركة «فيرا فويس» والمخرج السينمائي الروسي المعروف، تيمور بيكمامبيتوف، الذي أسس شركة Screenlife Technologies التي تولت وضع الخوارزميات القادرة على إطلاق نسخة رقمية لأي صوت.