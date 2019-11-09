جوارب «مشية القمر» بأكثر من مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

تعرض دار مزادات أمريكية جوارب مايكل جاكسون التي ارتداها أثناء تأديته لرقصته الشهيرة «مشية القمر»، للبيع ابتداءً من سعر مليون دولار أمريكي، وفق ما ذكرت إندبندنت البريطانية.

وأدى ملك البوب الراحل رقصة «مشية القمر» الشهيرة، لأول مرة في 25 مارس 1983، أثناء تسجيله لبرنامج التلفزيون، الذي احتفل بالذكرى 25 لإنشاء شركة الإنتاج «موتاون».

وقدم جاكسون رقصته الشهيرة مع أغنيته «بيلي جين»، مرتدياً الجوارب التي صنعت خصيصاً لهذه المناسبة الاحتفالية، البيضاء والمرصعة بالكريستال، التي ستطرح للبيع في المزاد العلني بتاريخ 13 نوفمبر الجاري.

ووفقاً لموقع «غوتا هاف روك آند رول»، التابع لدار المزادات الأمريكية، الذي ينظم عملية البيع عبر الإنترنت، من المتوقع أن يصل سعر الجوارب ما بين مليون ومليوني دولار.

وبحسب ما ورد، فإن ملك البوب أهدى الجوارب إلى مدير أعماله، فرانك ديليو، تقديراً لجهوده في تنظيم حملته الموسيقية عام 1984.

وستعرض دار المزادات أيضاً، إلى جانب الجوارب التي وصفت بأنها بحالة جيدة، رسالة خطية من مايكل جاكسون إلى ديليو، للبيع في المزاد الذي سينطلق صباح يوم 13 نوفمبر.