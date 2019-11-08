غرق جزيرة وظهور أخرى

المصدر: دبي - البيان

أدى ثوران بركان تحت الماء في منطقة أرخبيل تونغا في المحيط الهادي إلى إغراق جزيرة صغيرة، لكنه عمل على ظهور جزيرة أكبر بثلاثة أضعاف من تلك التي غرقت.

وحسب موقع «سكاي نيوز»، قالت عالمة الجيولوجيا تانييلا كولا، التي شاركت في تقرير أعده جيولوجيون من الهيئة الجيولوجية في تونغا، إلى أن عرض الجزيرة الجديدة مساحتها يقدر بنحو 100 متر وطولها نحو 400 متر، وتقع على بعد 120 متراً من جزيرة «لاتيكي» الصغيرة الغارقة.

وبحسب التقرير فقد نجمت الجزيرة عن ثورة بركان تحت البحر الشهر الماضي استمرت لمدة 18 يوماً، وذلك في منطقة معروف عنها أنها نشطة زلزالياً وبركانياً، بحسب ما ذكرت صحيفة «الغارديان البريطانية».