متقاعد يقطع مسافة مليون ميل على دراجته

المصدر: دبي- نهى حوّا

يعتزم متقاعد بريطاني بعمر 82 عاماً قطع مسافة مليون ميل بدراجته الهوائية، ليصبح أول شخص في بريطانيا يحقق هذا الإنجاز، بعد 67 عاماً من بدئه بتسجيل الأميال التي قطعها بدراجته.

راكب الدراجات روس مانتل سجل كل رحلة قام بها في يومياته منذ عام 1952، بما في ذلك رحلاته إلى العمل ذهاباً وإياباً، ومشاركاته في مسابقات ركوب الدراجات، كما تسلقه بعضاً من أعلى الجبال في العالم خلال تجواله عبر أوروبا والولايات المتحدة، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل».

من المقرر أن يحقق هذا الأسبوع إنجازه بقطع المسافة المتبقية، وهي خمسة أميال من منزله في هامبشاير إلى مقهى في سوري، حيث من المقرر أن يستقبله أصدقاؤه لمنحه جائزة من منظمة ركوب الدراجات التي ينتمي إليها «سايكلينغ يو كي». مانتل الملقب بـ«ملتهم الأميال» عمل في وزارة البيئة لمدة 25 عاماً حتى تقاعده بعمر 57 عاماً، وقاد دراجته من منزله في مدينة ألدرشوت إلى مواقع عمله. أحب الخروج إلى الريف، وبدأ بتسجيل الأميال لأن هذا ما يفعله راكب الدراجات، برأيه.

كان عام 2001 الأفضل بالنسبة له إذ أنهى رحلة 22550 ميلاً، ما يكفي للدوران حول العالم، قال إنه يحتفظ بذكريات رائعة، لا سيما عندما قطع «جبل إيفانز» في الولايات المتحدة متسلقاً 14127 قدماً، كما بيكو دي فلتا في غرناطة بإسبانيا متسلقاً من 2000 قدم إلى 11130 قدماً، وهو من مشجعي «طواف فرنسا» وقد شارك بانتظام في السباقات.

على الصعيد المحلي فاز بـ 40 سباقاً، تتراوح مسافاتها ما بين 25 إلى 100 ميل.

منذ أربع سنوات، تخلص من سيارته بعد أن قطع متوسط 50 ميلاً في السنة فقط، فهو لم يعد يجيد ركوب الدراجة كما في السابق.