حلويات بزنة غرام واحد

المصدر: دبي - فاتن صبح

يعد الهلام الهوائي هو الأخف في العالم، وقد نجم عن تعاون فنانين من استديو «بومباس أند بار» في لندن مع علماء من مختبر «إيروجيليكس» في مدينة هامبورغ الألمانية من أجل تحويل خصائص واحدة من أخف المواد وزناً إلى حلويات.

ويعتبر الهلام الهوائي بمحتوى هواء يتراوح بين 95% و99.8% على أنه المادة الصلبة الأخف وزناً في العالم. وقد دفع ذلك بالمصممين لمحاولة التمثل بعملية التصنيع لابتكار حلويات بوزن غرام واحد. وبدأوا بصناعة هلام هيدروجيني من البيض قبل وضعه في قالب وتغميسه بحوض من الماء وكلورايد الكالسيوم. وأتت النتيجة النهائية بعد سحب الغاز من المنتج على شكل حلوى الميرينغ.