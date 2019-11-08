حي من كفّه تْحل الصعاب

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على حسابيه الرسميين بموقعي «إنستغرام» و«تويتر»، صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أرفقها بأبيات شعرية، أشاد فيها بحكمة سموه وقدرته على تجاوز الصعاب، واصفاً مكارم سموه بأنها تفوق السحاب في جودها وعطائها، حيث يقول سمو الشيخ حمدان بن محمد:

حي من كفّـه تْحل الصـعاب

عاشت الناس تحـت ظـلالها

يوم أقـارن يمـينه بالسـحاب

يحرج السحب كثر أفضالها

لو زرعت الـمكارم فـ التـراب

ما نبـت غـيـر يــده لـحـالـها