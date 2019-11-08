يدّعي «السلّ» ليمدد إجازة

المصدر: دبي - البيان

دفع أستاذ إنجليزي لم يعرف عنه إلا اسمه الأول دو مبلغ 67 دولاراً للحصول على تشخيص وصورة أشعة مزوّرة عبر الإنترنت تشير إلى إصابته بالسلّ من أجل تمديد فترة إجازته المرضية.

وقدم الأستاذ الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة في منطقة منغوليا الداخلية الوثائق لأرباب عمله على أمل إقناعهم بتمديد الإجازة. ولأن السلّ مرض معدٍ للغاية ويهدد بالموت، اضطرت المدرسة لدفع تكاليف الفحوصات الطبية لكافة الطلبة الذين يعلّمهم الدكتور دو بغية التأكد من عدم إصابتهم، وقد كشفت الاختبارات عن إصابة طالبين بالسلّ. ما دفع دو أن يتصل بالموقع للحصول على نسخة مزورة أخرى مقابل 45 دولاراً تظهر شفاءه. ودفع ذلك الأهالي للشك، فأرغموا الأستاذ على إجراء فحص ثالث في مستشفى هوهوت بالعاصمة. وقد تبيّن أنه لم يكن يوماً مصاباً بالسلّ.