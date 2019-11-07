مؤسس تويتر يسخر من شعار فيسبوك الجديد

المصدر: دبي- سيد صالح

سخر جاك دورسي، مؤسس موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي والرئيس التنفيذي للشركة التي تدير الموقع، بطريقته الخاصة من الشعار الجديد الذي أعلنت «فيسبوك»، الشركة المنافسة له، الإثنين الماضي عن اتخاذه لنفسها.

وبحسب ما نشره أمس موقع «بزنس انسايدر» الشبكي البريطاني، فقد جاء شعار «فيسبوك» الجديد يظهر فيه اسم الشركة وكافة مكوناته مكتوبة بالأحرف الإنجليزية الكبيرة «كابيتال»، فيما كان الشعار القديم يظهر فيه الحرف الأول فقط من «فيسبوك» بالإنجليزية كبيراً.

وجاءت سخرية دورسي من الشعار الجديد فورية، مبتكرة وضمنية، حيث غرد عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، مدوناً اسم شركته بأحرف إنجليزية كبيرة أيضاً.

ولم يكن متابعو دورسي عبر «تويتر» بحاجة إلى الكثير من الجهد أو الذكاء ليفطنوا إلى المغزى الذي يرمي دورسي ورائه من هذه التغريدة، فكان واضحاً أنه يسخر من شعار «فيسبوك» الجديد، خاصة وأن هذه ليست هي المرة الأولى التي ينبري فيها دورسي للسخرية من «فيسبوك» أو مؤسسها مارك زوكربيرغ، وانتقادهما تصريحاً أو تلميحاً.

وكان آخر هذه المرات الشهر الماضي عندما ألقى زوكربيرغ محاضرة في جامعة «جورجتاون» الأمريكية، وتحدث فيها عن تراث «فيسبوك» في حرية التعبير، فاتهمه دورسي بسرد قصص غير حقيقية عن «فيسبوك» وكيفية تأسيسها.